Москва, 4 апреля, 2023, 16:59 — ИА Регнум. На железнодорожной части Крымского моста завершаются восстановительные работы. В настоящее время ведётся монтаж второго пролётного строения. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщается 4 апреля на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«В марте мы заменили первый повреждённый пролёт. Теперь за четыре часа мостовики с помощью двух монтажных агрегатов подняли на высоту 27 метров уже второе пролётное строение взамен демонтированного», ― уточнил он.

Заместитель председателя правительства добавил, что сейчас на монтажных стыках идут сварочные работы, и после их завершения пролёт будет опущен на опорные части ― «в своё проектное положение». После этого будет выполнено устройство верхнего строения пути. Финальным этапом работ по железнодорожной части Крымского моста станет восстановление водоотвода, монтаж мачт освещения и систем транспортной безопасности.

«Работы ведутся одновременно уже на обоих железнодорожных пролётах Крымского моста. Сейчас погода позволяет выполнять их практически без перерывов, поэтому мы уверены, что восстановление будет выполнено в соответствии с графиком», ― сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Никита Храпов.

Сегодня на восстановлении железнодорожной части моста работает 190 человек, задействовано 22 единицы техники. Все работы планируется завершить летом этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, автомобильная часть Крымского моста была полностью восстановлена в марте. На это потребовалось 4,5 месяца.

В настоящее время две части автомобильного моста полностью работают. Одна железнодорожная часть функционирует полноценно, а вторую ремонтируют.

Диверсия на Крымском мосту была совершена 8 октября 2022 года. На автомобильной части Крымского моста террористы взорвали грузовик, из-за чего произошло частичное обрушение двух пролётов и была повреждена железнодорожная часть.