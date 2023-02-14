Симферополь, 14 февраля, 2023, 16:21 — ИА Регнум. По левой стороне Крымского моста до конца февраля запустят движение легкового транспорта и автобусов, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

Уточняется, что ремонтные работы на объекте почти завершены.

«В ближайшие две недели специалисты починят повреждённые инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку», — отмечают в ведомстве.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Ущерб от взрыва оценивается в 200 — 500 млн рублей.

В конце января 2023 года была завершена установка четвёртого пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил латвийскому порталу Delfi, что нанести удар по Крымскому мосту «можно будет позже».