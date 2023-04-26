Симферополь, 26 апреля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Самые сложные этапы восстановления железнодорожной части Крымского моста завершены, движение по нему досрочно запустят в мае. Об этом начальник Упрдор «Тамань» Никита Храпов сообщил 26 апреля журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

Он отметил, что сейчас рабочие круглосуточно восстанавливают устройство верхнего строения пути, инженерные коммуникации и водоотвод. Такой темп работы позволил опередить график и запланировать досрочный запуск рабочего движения в мае.

«Все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены», — сказал Храпов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября 2022 года террористы взорвали грузовик на автомобильной части Крымского моста, в результате чего два пролёта частично обрушились, повреждения получила железнодорожная часть. В марте были завершены работы по восстановлению автомобильной части моста. Из двух железнодорожных частей полноценно функционирует одна. Работы по восстановлению второй части должны были завершиться летом.