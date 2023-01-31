Москва, 31 января, 2023, 16:51 — ИА Регнум. Установка четвёртого пролёта на левой стороне автомобильной части Крымского моста завершена. Об этом 31 января сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Росавтодор/РИА Новости Сотрудники «Росавтодора» во время операции по надвижке нового пролетного строения на левой стороне Крымского моста

«Строители завершили надвижку четвёртого, последнего, пролётного строения левой автомобильной части Крымского моста», — говорится в сообщении.

Хуснуллин отметил, что строители справились на 5,5 часа раньше, чем планировалось, что стало результатом высокого их профессионализма и опыта.

Он добавил, что после того, как пролёт займёт проектное положение, строители начнут укладку асфальта, монтаж барьерных ограждений и освещения.

Движение для легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам Крымского моста планируется запустить в марте 2023 года.