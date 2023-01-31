Симферополь, 31 января, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтных работ, возобновлено 31 января. Об этом в своём телеграм-канале сообщает Минтранс России.

ИА REGNUM Крымский мост

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Специалисты сообщили, что в 06:30 (мск) движение автотранспорта по Крымскому мосту запустили.

Отмечается, что в феврале будут уложены два слоя асфальтобетона и восстановлены инженерные системы, а также проведут освещение и сделают барьерное ограждение.

Как сообщало ИА REGNUM, на Крымском мосту завершены работы по надвижке второго пролёта по левой части автодороги. Осталось несколько дней до завершения работ по окончательному установлению его на проектное положение.