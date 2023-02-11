Керчь, Крым, 11 февраля, 2023, 14:34 — ИА Регнум. Владимир Путин наградил орденами Мужества граждан, проявивших отвагу и самоотверженность при ликвидации последствий пожара на Крымском мосту. Об этом сообщается в указе о награждении государственными наградами Российской Федерации, опубликованном в субботу, 11 февраля, на портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Теракт. Крымский мост. 08.10.2022

Орденами Мужества были награждены: машинист тепловоза цеха эксплуатации локомотивов Квашнин Юрий Анатольевич, пожарный пожарного поезда станции Керчь Невзоров Александр Петрович, а также сотрудники пожарной службы Усовский Александр Васильевич и Щенятский Сергей Юрьевич.

Напомним, что теракт на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. При чрезвычайном происшествии никто не пострадал. Ущерб от взрыва оценивается в 200–500 млн рублей.

В конце января на Крымском мосту завершилась установка четвертого пролета на левой стороне автомобильной части.