Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после теракта
Минтранс РФ известил о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту
Краснодар, 31 января, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, известил Минтранс РФ в своём телеграм-канале.
Движение приостанавливалось в связи с ремонтно-восстановительными работами, начавшимися осенью 2022 года после того, как на мосту был совершён теракт.
Киевские власти обнародовали намерение взорвать Крымский мост еще летом 2022 года, но, к примеру, в Крыму неоднократно заверяли: безопасность этого режимного объекта обеспечена на самом высоком уровне. Заявления киевского режима о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями», отмечал в августе вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Читайте также: В Крыму назвали сумасшедшей идеей заявления Киева об атаке на Крымский мост
Читайте также: В Крыму угрозы Киева ударить по мосту назвали «фантастическими бреднями»
Но 8 октября 2022 года мост все-таки был взорван, происшествие почти сразу расценили как теракт. Первоначально сообщалось, что в 6:00 по московскому времени на мосту загорелась цистерна с топливом. Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля и это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично были обрушены два автомобильных пролета, судоходные арки остались целы.
«Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено [Киеву]», — заявил тогда советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.
Читайте также: Советник офиса Зеленского прокомментировал ЧП на Крымском мосту
ФСБ отследила путь взрывчатки, которая сдетонировала на мосту. Она была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №08.02.2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе).
«Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем (!) из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России киевские террористы использовали зерновую сделку!» — отмечал российский политолог Владимир Корнилов.
Читайте также: Взрывчатку для Крымского моста камуфлировали под рулоны с плёнкой
Читайте также: Для подрыва Крымского моста СБУ использовала «зерновую сделку» — политолог
На разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России был направлен теракт на Крымском мосту, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, окончательно автомобильная часть Крымского моста будет восстановлена в марте, а железнодорожная — в середине лета 2023 года.
Читайте также: Иностранцев поразило быстрое восстановление после теракта Крымского моста
Читайте также: Путин о ЧП на Крымском мосту: «Это теракт»
Как сообщало ИА REGNUM, о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтных работ, возобновлено 31 января 2023 года, известил Минтранс РФ в своём телеграм-канале. Ранее было заявлено, что движение автомобилей и автобусов будет возобновлено раньше запланированного срока.
Киевские власти тем временем вновь заговорили об ударах по Крымскому мосту. Так, 19 января 2023 года советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил латвийскому порталу Delfi: нанести удар по Крымскому мосту «можно будет позже».
Читайте также: В Киеве пригрозили атаковать Крымский мост при первой возможности
Читайте также: В офисе Зеленского заявили, что Запад позволит ударить по Крымскому мосту
Читайте также: Движение по Крымскому мосту возобновили раньше запланированного срока
Читайте также: Движение автотранспорта запустили 31 января по Крымскому мосту