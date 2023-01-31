Краснодар, 31 января, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, известил Минтранс РФ в своём телеграм-канале.

Константин Михальчевский/РИА Новости Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта

Движение приостанавливалось в связи с ремонтно-восстановительными работами, начавшимися осенью 2022 года после того, как на мосту был совершён теракт.

Киевские власти обнародовали намерение взорвать Крымский мост еще летом 2022 года, но, к примеру, в Крыму неоднократно заверяли: безопасность этого режимного объекта обеспечена на самом высоком уровне. Заявления киевского режима о планах уничтожить Крымский мост являются «фантастическими бреднями», отмечал в августе вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Елена Иванова/РИА Новости Пожар на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

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Но 8 октября 2022 года мост все-таки был взорван, происшествие почти сразу расценили как теракт. Первоначально сообщалось, что в 6:00 по московскому времени на мосту загорелась цистерна с топливом. Позднее Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мосту произошел подрыв грузового автомобиля и это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Частично были обрушены два автомобильных пролета, судоходные арки остались целы.

Елена Иванова/РИА Новости Пожар на крымском мосту

«Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возвращено [Киеву]», — заявил тогда советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

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ФСБ отследила путь взрывчатки, которая сдетонировала на мосту. Она была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №08.02.2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S. A. (Русе).

«Обратите внимание! Согласно сообщению ФСБ, взрывчатка для подрыва Крымского моста прибыла в августе морем (!) из Одессы в Болгарию. То есть для совершения теракта в России киевские террористы использовали зерновую сделку!» — отмечал российский политолог Владимир Корнилов.

Пресс-служба ФСБ РФ/РИА Новости Сотрудник ДПС досматривает грузовой автомобиль на Крымском мосту

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На разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России был направлен теракт на Крымском мосту, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, окончательно автомобильная часть Крымского моста будет восстановлена в марте, а железнодорожная — в середине лета 2023 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонтных работ, возобновлено 31 января 2023 года, известил Минтранс РФ в своём телеграм-канале. Ранее было заявлено, что движение автомобилей и автобусов будет возобновлено раньше запланированного срока.

Константин Михальчевский/РИА Новости Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта

Киевские власти тем временем вновь заговорили об ударах по Крымскому мосту. Так, 19 января 2023 года советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил латвийскому порталу Delfi: нанести удар по Крымскому мосту «можно будет позже».

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