Москва, 12 января, 2023, 13:02 — ИА Регнум. В Министерстве транспорта России сообщили о закрытии автодорожной части Крымского моста для проведения работ, передает ведомство в телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крымский мост

«14 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение будет ограничено на период с 04:00 до 16:00 по московскому времени для проведения ремонтно-восстановительных работ. Минтранс призвал водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что на Крымском мосту строители завершили установку первого пролёта левой автодорожной части.