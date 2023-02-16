Москва, 16 февраля, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Семьям погибших в результате теракта на Крымском мосту выплатят по одному миллиону рублей. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано 16 февраля на портале правовой информации.

Алексей Даничев/РИА Новости Портрет Эдуарда Чучакина и Зои Сафроновой, погибших от взрыва на Крымском мосту 8 октября

С целью оказания мер социальной поддержки гражданам в связи с террористическим актом, совершенным 8 октября 2022 года на Крымском мосту, будет выплачено единовременное пособие членам семей, детям, родителям и лицам, находившимся на иждивении граждан, погибших в результате террористического акта, в размере одного миллиона рублей на каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи, говорится в документе.

Средства выделены из резервного фонда. МЧС России необходимо представить доклад в правительство до 1 февраля 2024 года.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.