Москва, 17 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. На Крымском мосту планируется возобновить движение малотоннажных грузовиков и фур без груза. Об этом 17 марта заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Мы вчера посоветовались и, если вы одобрите, начнём пускать уже небольшие грузовики, типа «Газелей», с полным досмотром», — сказал Хуснуллин, обращаясь к Путину.

По его словам, досмотровые мероприятия позволяют это сделать.

Он добавил, что также по мосту планируется пропускать порожние грузовые машины, тем самым разгрузив трассу на Ростов-на-Дону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти республики совместно с ФСБ и Минтрансом «шлифуют» досмотровые процедуры на Крымском мосту.