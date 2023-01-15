Убийство экс-премьера Японии Синдзо Абэ
Убийца Абэ заявил, что убийство не носило политического характера
Обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Тецуя Ямагами вновь заявил, что он совершил преступление из-за глубокой неприязни к секте Муна, сообщает 14 января газета «Асахи». Ямагами сообщил, что за день до нападения на Абэ он обстрелял в городе Нара объект, принадлежавший мунитской...
15 января 2023
Брат Синдзо Абэ подаст в отставку по состоянию здоровья
Экс-глава минобороны Японии Нобуо Киси, являющийся братом застреленного в июле 2022 года бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, по состоянию здоровья снимает с себя полномочия депутата. Об этом 14 января сообщает региональная газета «Тюгоку». Отмечается, что с конца 2022 года состояние...
14 января 2023
В Японии официально предъявили обвинения убийце Синдзо Абе
Обвинения Тэцуя Ямагами, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абе в июле 2022 года, предъявила окружная прокуратура города Нара. Об этом 13 января сообщает газета «Иомиури». При этом 10 января Ямагами по итогам проводившейся с июля минувшего года принудительной психиатрической...
13 января 2023
В Японии признали вменяемым безработного японца, убившего Синдзо Абэ
Японец Тэцуя Ямагами, подозреваемый в убийстве в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, был признан вменяемым по результатам принудительной психиатрической экспертизы. Об этом 10 января сообщил телеканал TBS. По предварительным данным, бывший военный моряк выстрелил в спину Абэ во время...
10 января 2023
Дело убийцы Синдзо Абэ передали в прокуратуру по дополнительному подозрению
Уголовное дело на 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, которого подозревают в убийстве экс-премьера страны Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщило агентство Kyodo. Читайте также: В Японии назвали стоимость государственных...
7 января 2023
Сотни японских политиков имели связи с сектой Муна
Как показал опрос, по меньшей мере 334 из 2570 членов префектурных парламентов в Японии имели отношения с Церковью Объединения или её филиалами, причем более 80% из них принадлежат к правящей Либерально-демократической партии, сообщает 4 декабря информационное агентство Киодо Цусин. Проведённый...
5 декабря 2022
Отставка министра из-за связей с церковью ударит по правительству Японии
Министр экономического восстановления Японии Дайсиро Ямагива покинет свой пост из-за того, что, по мнению общественности, не смог исчерпывающе объяснить свои связи с религиозной организацией Церковь объединения, которая, по мнению критиков, имеет признаки секты, сообщила в понедельник 24 октября...
24 октября 2022
В Японии назвали стоимость государственных похорон Синдзо Абэ
Власти Японии потратили около 1,24 млрд иен (около $8,4 млн) на церемонию государственных похорон бывшего главы японского правительства Синдзо Абэ, убитого в результате покушения в июле 2022 года. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве. По их сведениям...
14 октября 2022
Цветы в память Синдзо Абэ возложили более 25 тыс. человек
Цветы в память о застреленном бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ во время государственных похорон в Токио 27 сентября возложили более 25 тыс. человек. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки 28 сентября заявил на пресс-конференции в Токио...
28 сентября 2022
Премьер-министр Австралии прибыл в Японию на похороны Синдзо Абэ
Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прибыл в Японию и уже встретился с премьер-министром принимающей страны перед похоронами Синдзо Абэ, убитого этим летом. Об этом 27 сентября написала газета The Guardian. Энтони Альбаниз провел двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в...
27 сентября 2022
В Токио началась церемония государственных похорон Синдзо Абэ
В зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Трансляцию церемонии 27 сентября ведёт ряд японских телеканалов. Автомобиль, на котором в зал Nippon Budokan был доставлен прах Абэ, выехал от дома покойного политика в Токио...
27 сентября 2022
В Токио началась церемония государственных похорон Синдзо Абэ
Церемония государственных похорон убитого в июле текущего года экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ началась в центре города Токио. Об этом 27 сентября сообщает агентство Kyodo. Проститься с погибшим политиком к спортивно-концертному к омплексу «Ниппон Будокан», где проходит траурная церемония...
27 сентября 2022
В Токио прошли протесты против госпохорон Синдзо Абэ
Протестная демонстрация против государственных похорон бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года, состоялась у места церемонии. Об этом сообщило агентство Kyodo. Сообщается, что демонстранты с плакатами прошли по улице в районе комплекса «Ниппон Будокан». Затем...
27 сентября 2022
Вице-президент Индонезии отправился в Японию на церемонию прощания с Абэ
Вице-президент Индонезии Маруф Амин направляется в Токио, Япония, чтобы принять участие в похоронной процессии бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает Kompas. Мааруф Амин планирует нанести визит вежливости премьер-министру Японии Кисиде Фумио. На встрече стороны обсудят ряд стратегических...
26 сентября 2022
Статусный китайский политический советник посетит похороны Синдзо Абэ
По приглашению японской стороны заместитель председателя Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Ган посетит похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в качестве представителя китайского правительства, сообщает агентство Синьхуа. Отметив...
26 сентября 2022
Сотни японцев протестуют против государственных похорон Синдзо Абэ
Несколько сотен демонстрантов собрались в Токио с требованием отменить государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, выкрикивая лозунги и размахивая транспарантами в пятницу 23 сентября, как передает Associated Press. «Политика Абэ поддерживала войну», — заявил демонстрант...
23 сентября 2022
Москва наводит с Токио сожженные Кисидой мосты?
Подтверждая свою враждебность к нашей стране и лично к президенту РФ В. Путину, японское правительство еще летом сообщило СМИ о том, что «Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ». Объясняется это тем, что «японские власти...
23 сентября 2022
Швыдкой представит Россию на государственных похоронах Абэ
На церемонию государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в качестве представителя России поедет спецпредставитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Японии. Всего, согласно...
22 сентября 2022
В Токио во время похорон Абэ на три дня ограничат работу транспорта
В японской столице в связи с предстоящими 27 сентября государственными похоронами бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на три дня — с 26 по 28 сентября — введут ограничения на движение транспорта. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NHK. В день проведения основных церемоний в Токио и...
21 сентября 2022
В Токио мужчина пытался покончить с собой из-за масштаба похорон Синдзо Абэ
В центре Токио мужчина предпринял попытку самоубийства в знак протеста против запланированных на 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 21 сентября сообщает газета The Asahi. Мужчину, личность которого устанавливается, обнаружили вблизи канцелярии...
21 сентября 2022