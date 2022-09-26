Джакарта, 26 сентября, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин направляется в Токио, Япония, чтобы принять участие в похоронной процессии бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, сообщает Kompas.

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Мааруф Амин планирует нанести визит вежливости премьер-министру Японии Кисиде Фумио. На встрече стороны обсудят ряд стратегических вопросов между Индонезией и Японией.

Во вторник, 27 сентября, вице-президент и его супруга примут участие в государственной похоронной процессии. После участия в похоронной процессии Мааруф Амин примет участие в церемонии приветствия нового премьер-министра Японии.

Кроме того, в среду, 28 сентября, Мааруф Амин вернутся в Джакарту.

Напомним, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался 8 июля 2022 года после того, как был застрелен мужчиной во время выступления с предвыборной речью.