Токио, 10 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Японец Тэцуя Ямагами, подозреваемый в убийстве в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, был признан вменяемым по результатам принудительной психиатрической экспертизы. Об этом 10 января сообщил телеканал TBS.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

По предварительным данным, бывший военный моряк выстрелил в спину Абэ во время выступления экс-премьера на предвыборном митинге на улице города Нара, расположенного на юго-западе самого крупного японского острова Хонсю. Ямагами был схвачен на месте преступления и арестован охраной политика.

В ходе допросов стрелявший пояснил, что был уверен в связях Абэ с религиозной сектой «Церковь объединения», которая обманула его мать, уговорив её пожертвовать секте все деньги семьи. Арестованному была назначена психиатрическая экспертиза, которая проводилась в принудительном порядке. В связи с завершением экспертизы Ямагами был переведён в полицейскую тюрьму города Нара из закрытого медучреждения, где он содержался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело в отношении 42-летнего Тэцуи Ямагами, которого подозревают в убийстве Синдзо Абэ, было передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия.