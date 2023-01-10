В Японии признали вменяемым безработного японца, убившего Синдзо Абэ
В Японии по итогам психиатрической экспертизы был признан вменяемым убийца Синдзо Абэ
Токио, 10 января, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Японец Тэцуя Ямагами, подозреваемый в убийстве в июле 2022 года экс-премьера Японии Синдзо Абэ, был признан вменяемым по результатам принудительной психиатрической экспертизы. Об этом 10 января сообщил телеканал TBS.
По предварительным данным, бывший военный моряк выстрелил в спину Абэ во время выступления экс-премьера на предвыборном митинге на улице города Нара, расположенного на юго-западе самого крупного японского острова Хонсю. Ямагами был схвачен на месте преступления и арестован охраной политика.
В ходе допросов стрелявший пояснил, что был уверен в связях Абэ с религиозной сектой «Церковь объединения», которая обманула его мать, уговорив её пожертвовать секте все деньги семьи. Арестованному была назначена психиатрическая экспертиза, которая проводилась в принудительном порядке. В связи с завершением экспертизы Ямагами был переведён в полицейскую тюрьму города Нара из закрытого медучреждения, где он содержался.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что уголовное дело в отношении 42-летнего Тэцуи Ямагами, которого подозревают в убийстве Синдзо Абэ, было передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия.