Токио, 7 января, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Уголовное дело на 42-летнего японца Тэцуи Ямагами, которого подозревают в убийстве экс-премьера страны Синдзо Абэ, передано в прокуратуру по дополнительному подозрению в нарушении закона об обороте оружия. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

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Ямагами проходит процедуру освидетельствования на дееспособность, которая завершится 10 января. Потом прокуратура предъявит ему обвинения в убийстве и нарушении закона об обороте оружия — до 13 января, когда заканчивается срок его задержания.

Убийца дважды выстрелил в Абэ из самодельного оружия. Спасти его не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, убитого в июле 2022 года Абэ похоронили 27 сентября в Токио. В память о погибшем политике цветы возложили более 25 тыс. человек.