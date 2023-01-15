Токио, 15 января, 2023, 06:20 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Тецуя Ямагами вновь заявил, что он совершил преступление из-за глубокой неприязни к секте Муна, сообщает 14 января газета «Асахи».

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Ямагами сообщил, что за день до нападения на Абэ он обстрелял в городе Нара объект, принадлежавший мунитской Церкви объединения.

Он ещё раз подчеркнул, что убил Абэ не за его политическую деятельность, а за близость экс-премьера к секте Муна.

Кроме того, он заявил, что в 2019 году планировал совершить покушение на вдову Мун Сон Мёна и нынешнюю главу секты Хан Хак Ча.

Ямагами испытывает ненависть к секте Муна из-за того, что его мать перевела Церкви объединения значительные денежные средства.

Напомним, что Абэ был убит 8 июля 2022 года в Наре. 13 января Ямагами были предъявлены официальные обвинения.