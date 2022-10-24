Токио, 24 октября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Министр экономического восстановления Японии Дайсиро Ямагива покинет свой пост из-за того, что, по мнению общественности, не смог исчерпывающе объяснить свои связи с религиозной организацией Церковь объединения, которая, по мнению критиков, имеет признаки секты, сообщила в понедельник 24 октября вещательная компания NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отставка Ямагивы станет первой в кабинете премьер-министра Фумио Кисиды и нанесет серьезный удар по лидеру, чей рейтинг упал до рекордно низкого уровня на фоне разоблачений связей правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и Церковью объединения.

Ожидается, что Ямагива выступит перед журналистами позднее 24 октября, сообщило информационное агентство Kyodo.

Церковь, основанная в Южной Корее в 1950-х годах и известная массовыми церемониями бракосочетания, оказалась в центре внимания летом 2022 года после убийства в Японии бывшего премьер-министра Синдзо Абэ.

С тех пор были раскрыты сведения глубоких и давних связей между церковью и членами ЛДП.

На прошлой неделе премьер Кисида распорядился провести расследование в отношении церкви, которой может грозить роспуск.