Токио, 5 декабря, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Как показал опрос, по меньшей мере 334 из 2570 членов префектурных парламентов в Японии имели отношения с Церковью Объединения или её филиалами, причем более 80% из них принадлежат к правящей Либерально-демократической партии, сообщает 4 декабря информационное агентство Киодо Цусин.

David Roberts Мун Сон Мён

Проведённый опрос демонстрирует, что влияние религиозной группы, находящейся под пристальным вниманием в связи с сомнительной практикой, такой как вымогательство разорительных в финансовом отношении пожертвований от её членов, широко распространено среди региональных политиков.

Связи кандидатов в депутаты с Церковью Объединения, вероятно, будут в центре внимания на единых выборах в местные органы власти, намеченных на весну следующего года.

В ходе опроса 13 из 47 действующих и новоизбранных губернаторов префектур и девять из 20 мэров крупных городов также признали взаимодействие с Церковью Объединения или связанными с ней группами.

Из 334 членов собраний префектур, которые признались в прошлых контактах с Церковью Объединения, 279 принадлежали к ЛДП, 11 — к Комэйто, младшему коалиционному партнеру ЛДП, и по семь — к основной оппозиционной Конституционно-демократической партии и оппозиционной Партии инноваций, один принадлежал оппозиционной Демократической партии для народа, другой оппозиционной партии, а 27 были независимыми.

Примечательно, что проведённый опрос не охватывал депутатов городских муниципальных собраний.

Пристальное внимание к Церкви Объединения усилилось после того, как в июле был застрелен бывший премьер-министр Синдзо Абэ. Напавший на него Тэцуя Ямагами сказал, что затаил обиду на церковь, потому что его мать сделала ей значительные пожертвования, в результате чего его семья потерпела финансовый крах.

В октябре ЛДП направила своим отделениям в префектурах уведомления с просьбой разорвать отношения с церковью.

Церковь Объединения, основанная ярым антикоммунистом Мун Сон Мёном в Южной Корее в 1954 году, известна своими «духовными распродажами», в ходе которых людей заставляют покупать товары по непомерным ценам с помощью угроз, таких как обращение к негативной «наследственной карме».

Учитывая обвинения в нанесении ущерба общественному благосостоянию, японское правительство начало расследование в отношении Церкви Объединения, результатом которого может стать обращение в суд с просьбой рассмотреть вопрос о лишении этой группы статуса религиозной корпорации с налоговыми льготами.