Токио, 21 сентября, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В центре Токио мужчина предпринял попытку самоубийства в знак протеста против запланированных на 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом 21 сентября сообщает газета The Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Мужчину, личность которого устанавливается, обнаружили вблизи канцелярии премьер-министра и экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии. На месте произошедшего были обнаружены разбросанные пострадавшим листовки, в которых содержатся призывы отменить масштабную церемонию похорон.

Напомним, недовольство большинства японских граждан, а также деятелей оппозиции вызывают существенные затраты бюджета на проведение государственной церемонии. Согласно предварительной смете, расходы составят около 1,65 млрд иен (порядка $11,7 млн).

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Как сообщало ИА REGNUM, на государственные похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, застреленного во время предвыборного митинга 8 июля, приедут зарубежные делегации высокого уровня, а также многие бывшие главы государств и правительств.