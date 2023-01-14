Токио, 14 января, 2023, 10:09 — ИА Регнум. Экс-глава минобороны Японии Нобуо Киси, являющийся братом застреленного в июле 2022 года бывшего японского премьер-министра Синдзо Абэ, по состоянию здоровья снимает с себя полномочия депутата. Об этом 14 января сообщает региональная газета «Тюгоку».

防衛省・自衛隊 Нобуо Киси

Отмечается, что с конца 2022 года состояние здоровья Киси изменилось в худшую сторону и он на фоне этого принял такое решение.

При этом уточняется, что и Нобуо Киси, и Синдзо Абэ избирались от разных округов японской префектуры Ямагути, а потому в апреле 2023 года в ней могут пройти выборы двух новых депутатов. В то же время указывается, что Нобуо Киси хотел бы видеть своим преемником на этом посту своего старшего сына.

Отметим, ранее Киси покинул по состоянию здоровья пост главы японского минобороны, хотя причины этого не уточнялись, представители СМИ отметили, что он стал появляться в парламенте страны вначале с тростью, а затем на коляске.

Напомним, Синдзо Абэ был застрелен 8 июля 2022 года в ходе предвыборного митинга в японском городе Нара.