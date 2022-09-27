Канберра, 27 сентября, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз прибыл в Японию и уже встретился с премьер-министром принимающей страны перед похоронами Синдзо Абэ, убитого этим летом. Об этом 27 сентября написала газета The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Абэ

Энтони Альбаниз провел двустороннюю встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в Токио.

«Что ж, большое спасибо за прием во время моего второго визита в Японию в качестве премьер-министра. Важно, чтобы Австралия выразила соболезнования вам как премьер-министру, а также народу Японии в связи с трагической кончиной бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Его очень уважали. И как международному государственному деятелю ясно, что диалог лидеров стран QUAD не состоялся бы без его руководства», — сказал Альбаниз в своем вступительном слове.

В настоящее время врио премьер-министра Австралии на континенте является заместитель Альбаниза Ричард Марлз.