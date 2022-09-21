Токио, 21 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В японской столице в связи с предстоящими 27 сентября государственными похоронами бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ на три дня — с 26 по 28 сентября — введут ограничения на движение транспорта. Об этом 21 сентября сообщает телеканал NHK.

Токио

В день проведения основных церемоний в Токио и пригородах будут перекрыты многие платные скоростные автодороги и некоторые дороги общего пользования. Токийские полицейские для координации охранных мероприятий во время похорон создали особый штаб. В связи с прибытием в столицу большого количества высокопоставленных иностранных представителей местным правоохранителям будут помогать подкрепления из других префектур о численности которых пока не сообщается.

По информации правительства Японии, на 21 сентября планы прибытия на похороны Абэ подтвердили 190 иностранных делегаций, общей численностью около 700 человек. Предполагается, что всего похороны посетят до 6000 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Токио мужчина предпринял попытку самоубийства в знак протеста против запланированных на 27 сентября государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

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