Подтверждая свою враждебность к нашей стране и лично к президенту РФ В. Путину, японское правительство еще летом сообщило СМИ о том, что «Токио не позволит президенту России Владимиру Путину присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ». Объясняется это тем, что «японские власти не намерены ослаблять персональные санкции, которые ввели против российского лидера после начала спецоперации на [территории бывш. УССР]».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Россия и Япония

Как известно, под японскими санкциями, кроме президента, находятся также председатель совета министров М. Мишустин, министр иностранных дел С. Лавров, министр обороны С. Шойгу и другие члены российского правительства. Ненависть и месть японцев дошла до того, что, стремясь больнее ущемить российского лидера, Токио запретил въезд в Японию и дочерям Путина.

Японское правительство запретило экспорт в Россию своих высокотехнологичных товаров (400 наименований) и на днях объявило о новом дополнительном «пакете санкций».

В этой ситуации логично было ограничиться формальным присутствием на государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ аккредитованного в Стране восходящего солнца посла РФ. Тем более что в обстановке протеста против госпохорон всей политической оппозиции и большинства японского народа эти похороны трудно назвать «общегосударственными».

Цитата из видео «В Токио прошли похороны Синдзо Абэ» На похоронах Синдзо Абэ»

Но в Кремле решили иначе. Сообщено, что Россию будет представлять специальный представитель президента РФ по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой. Даны ли спецпредставителю какие-либо другие, кроме присутствия на похоронах, дипломатические поручения, неизвестно.

Обратило на себя внимание совпадение этого решения с сообщением японского агентства «Киодо» и ТАСС о том, что японская сторона вскоре возобновит промысел рыбы в районе южных Курильских островов. Речь идет о беспрецедентном в мире разрешении Москвы в ельцинские времена ловить рыбу и добывать морепродукты не в 200-мильной экономической зоне, а в территориальных водах России, против чего давно протестуют дальневосточные рыбаки и общественность.

К признакам возможного зондажа в «наведении мостов» можно отнести и активизацию культурного обмена с недружественной Японией. Выбор участников такого обмена весьма красноречив. На международный кинофестиваль в Токио представлен от России российско-бельгийский (?!) фильм «Сказка» кавалера японского ордена Александра Сокурова, активно выступающего за сдачу Японии всех южных Курил.

Андрей Шапран ИА REGNUM Южные Курилы

Однако возможно и другое объяснение выбора участника похорон от России. Не исключено, что направляя в Токио не столь важную политическую фигуру, Кремль хочет лишний раз продемонстрировать японскому правительству свое недовольство избранным им враждебным русофобским курсом в политике и дипломатии. Кстати, как сообщает агентство Bloomberg, Китайская Народная Республика также отправляет на похороны малоизвестного чиновника, бывшего министра науки и технологий Ван Гана…

P.S. ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с Денисом Шмыгалем в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН обещал продолжать поддержку Киева и сохранять санкции против России. Кисида также повторил критику в адрес России, в том числе в связи с «угрозами ядерным оружием», которые неоднократно были отвергнуты российской стороной. Он также осудил планы проведения референдумов по вопросу о вхождении республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав России.