Токио, 13 января, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Обвинения Тэцуя Ямагами, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абе в июле 2022 года, предъявила окружная прокуратура города Нара. Об этом 13 января сообщает газета «Иомиури».

Владимир Гердо/ТАСС Траурные мероприятия в день похорон экс-премьера Абэ

При этом 10 января Ямагами по итогам проводившейся с июля минувшего года принудительной психиатрической экспертизы признали вменяемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля 2022 года Синдзо Абэ был застрелен во время предвыборной речи в городе Нара и в качестве подозреваемого в этом убийстве был задержан бывший военный моряк Тэцуя Ямагами.

При этом позднее подозреваемый заявил, что совершил это убийство из-за того, что был уверен в связи Абэ с религиозной организацией «Церковь объединения» и его мать, являвшаяся её фанатичной сторонницей, пожертвовала указанной структуре все свои деньги, в результате чего семья обанкротилась.