Токио, 27 сентября, 2022, 07:18 — ИА Регнум. Протестная демонстрация против государственных похорон бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ, убитого в июле 2022 года, состоялась у места церемонии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Chris 73 Токио

Сообщается, что демонстранты с плакатами прошли по улице в районе комплекса «Ниппон Будокан». Затем протестующие рассредоточились и направились к месту проведения церемонии. Лозунги протестующих связаны с недовольством фактами причастности ряда депутатов правящей партии к «Церкви объединения». Возможные связи Абэ с этой организацией стали мотивом для убийцы, мать которого направила «церкви» около 100 млн иен. Также демонстранты недовольные тем, что церемония госпохорон финансируется из государственного бюджета.

Тем не менее власти Японии решили не отменять проведение церемонии. Агентство отмечает, мероприятие посетят более 4 тыс. человек. Также японские власти привлекли для охраны правопорядка более 20 тыс. полицейских.