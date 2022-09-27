Токио, 27 сентября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В зале боевых искусств Nippon Budokan в Токио церемония государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Трансляцию церемонии 27 сентября ведёт ряд японских телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Автомобиль, на котором в зал Nippon Budokan был доставлен прах Абэ, выехал от дома покойного политика в Токио в 13:25 (07:.25 мск) и прибыл в место проведения церемонии через полчаса.

Также в указанном зале вдову политика Акиэ Абэ, встречали: действующий премьер-министр Японии Фумио Кисида, генеральный секретарь кабинета страны Хирокадзу Мацуно, другие представители японского правительства и экс-глава минобороны Японии Нобуо Киси, являющийся младшим братом покойного.

При этом артиллерийское подразделение японских Сил самообороны произвело 19 холостых орудийных выстрелов в момент, когда урну с прахом бывшего главы правительства Японии занесли в зал Nippon Budokan.

Как сообщало ИА REGNUM, Синдзо Абэ получил смертельное ранение в ходе своего выступления на предвыборном митинге в префектуре Нара, когда его убийца дважды со спины выстрелил в политика из самодельного оружия.