Токио, 28 сентября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Цветы в память о застреленном бывшем премьер-министре Японии Синдзо Абэ во время государственных похорон в Токио 27 сентября возложили более 25 тыс. человек. Об этом заместитель генерального секретаря японского правительства Есихико Исодзаки 28 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Проститься с погибшим политиком к расположенному неподалёку от императорского дворца спортивно-концертному комплексу «Ниппон Будокан», где проходила траурная церемония, пришли около четырёх тысяч человек, в том числе 700 представителей других государств. В числе присутствовавших на церемонии почётных гостей — вице-президент США Камала Харрис, премьер-министр Индии Нарендра Моди, заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Вань Ган, высокопоставленные представители других стран и организаций. От России на церемонии присутствовал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Вблизи арены «Ниппон Будокан» было организовано два стенда со свободным доступом, куда после многочасовой очереди и досмотра цветы могли возложить все желающие.

Как сообщало ИА REGNUM, у места церемонии в Токио состоялась протестная демонстрация против государственных похорон бывшего главы правительства Японии Синдзо Абэ.