Признание независимости ДНР и ЛНР
Путин: жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья становятся гражданами РФ
Жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей навсегда становятся гражданами России. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Кроме того, российский лидер подчеркнул, что он...
30 сентября 2022
Путин: права на самоопределение и равноправие зафиксированы в Уставе ООН
Права на самоопределение и равноправие жителей республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях зафиксированы в уставе ООН. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Как сообщало ИА...
30 сентября 2022
Путин: Россия всегда будет помнить героев «Русской весны»
Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свои традиции, культуру и веру. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Также...
30 сентября 2022
Мишустин назвал хорошим настроение перед церемонией принятия новых регионов
Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что у него хорошее настроение перед церемонией принятия в состав РФ новых территорий. Он заявил об этом 30 сентября журналистам по прибытии в Кремль. «Хорошее», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Как сообщало, ранее стало...
30 сентября 2022
Все жители ДНР в течение нескольких месяцев получат паспорта РФ
На протяжении нескольких месяцев должны получить паспорта РФ все жители Донецкой Народной Республики (ДНР), включая лиц с освобождённых территорий. Об этом 30 сентября рассказала депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина. «Срок получения паспорта усложняется только тем, что в ходе боевых действий...
30 сентября 2022
Песков: Россия будет расценивать удары по новым территориям как агрессию
Удары по новым российским территориям будут восприниматься Россией как агрессия против неё. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ничем иным это не будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли воспринимать Москва удары киевских боевиков по...
30 сентября 2022
Песков: бюджет России выдержит воссоединение ряда территорий с ней
Воссоединение республик Донбасса, а также освобождённой части б. УССР с Россией выдержит российский бюджет. Об этом 28 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы спросили, выдержит ли бюджет? Выдержит. Является ли это предметом для очень серьёзной работы...
28 сентября 2022
Председатель госсобрания Башкирии назвал итоги референдумов ожидаемыми
Ожидаемыми и очевидными назвал итоги референдумов о вхождении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона...
28 сентября 2022
Жители ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья поддержали воссоединение с Россией
За воссоединение с Россией высказалось на референдумах по этому вопросу абсолютное большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23%...
28 сентября 2022
Иностранные эксперты подтвердили двойные стандарты Запада к референдумам
Страны Запада признают итоги референдумов о самоопределении народов только тогда, когда это для них выгодно. К такому выводу пришли 27 сентября зарубежные эксперты, мнение которых приводит портал «Независимы общественный мониторинг» (НОМ), в ходе круглого стола «Право народов на самоопределение...
27 сентября 2022
Мэр Горловки проголосовал на референдуме о воссоединении ДНР с Россией
Свой голос на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией, который проходит в Донецкой Народной Республике (ДНР), отдал мэр города Горловка Иван Приходько. Он написал об этом 27 сентября в своём телеграм-канале. «Я проголосовал», — отметил в своём сообщении градоначальник Горловки. Также...
27 сентября 2022
Новая группа международных наблюдателей прибыла на референдум в ЛНР
В последний день голосования на референдум по вопросу о воссоединении с Россией, который проводится в Луганской Народной Республике (ЛНР), прибыла новая группа международных наблюдателей. Об этом 27 сентября сообщает министерство иностранных дел ЛНР в своём телеграм-канале. «В последний день...
27 сентября 2022
Мизулина: Киев не смог заставить людей не голосовать на референдумах
Киевскому режиму не удалось запугать жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, чтобы заставить их не принимать участие в референдумах по вопросу о воссоединении этих регионов с Россией. Об этом 27 сентября заявила на брифинге член ОП РФ, директор Ассоциации участников...
27 сентября 2022
Глава ЦИК ЛНР: Киев всячески пытается препятствовать проведению референдума
Нацистский киевский всячески пытается противодействовать проведению референдума по вопросу о воссоединении с Россией в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 27 сентября заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко эфире Первого канала. «[Киев] со своей стороны всячески препятствует проведению...
27 сентября 2022
Глава ЛНР назвал референдум о воссоединении с РФ практически состоявшимся
По мнению главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника, на сегодняшний день референдум по вопросу о воссоединении с Россией, который проводится в республике, практически состоялся. Он заявил об этом 27 сентября журналистам после своего голосования на референдуме. «На сегодняшний день...
27 сентября 2022
Глава ЛНР принял участие в референдуме о воссоединении с Россией
Свой голос на в референдуме по вопросу о воссоединении с Россией отдал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечнике Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости. «На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», — сказал журналистам глава ЛНР после прохождения...
27 сентября 2022
Комбриг ВСУ Волына признал право республик Донбасса на самоопределение
У республик Донбасса есть право на самоопределение, об этом заявил последний командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына», который в мае 2022 года сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Видеозапись его слов, сделанную в августе, 27 сентября приводит РИА Новости. «Я думаю...
27 сентября 2022
Эксперт назвал референдумы огромной политической и моральной победой РФ
Проведённые в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР), а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы по вопросу о воссоединении с РФ и искреннее воодушевление жителей этих регионов являются огромной политической и моральной победой России над «коллективным Западом». Об этом 26...
26 сентября 2022
Наблюдатель из ФРГ Вааб хочет написать книгу о конфликте в бывш. УССР
Книгу о конфликте на территории бывш. УССР, в которой будут приведены для аудитории из ФРГ точки зрения всех сторон намерен выпустить в 2023 году журналист и писатель из Германии Патрик Вааб, который является наблюдателем на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией в Донецкой Народной...
26 сентября 2022
В ДНР заявили о готовности к провокациям Киева на референдуме
Правоохранители Донецкой Народной Республики (ДНР) готовы к провокациям нацистского киевского режима на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией и полностью контролируют ситуацию. Об этом 26 сентября заявил на брифинге заместитель начальника центра общественных связей МВД ДНР Александр...
26 сентября 2022