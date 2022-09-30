Москва, 30 сентября, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», тех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свои традиции, культуру и веру. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Также российский лидер уточнил, что такие права являются неотъемлемым правом людей, закрепленным в Уставе ООН и основанном на историческом единстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что референдумы по вопросу о воссоединении с Россией, которые прошли в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях, состоялись.