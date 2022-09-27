Москва, 27 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Киевскому режиму не удалось запугать жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, чтобы заставить их не принимать участие в референдумах по вопросу о воссоединении этих регионов с Россией. Об этом 27 сентября заявила на брифинге член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в ДНР по вопросу воссоединения с Россией

Несмотря на все усилия, Киев не смог запугать людей и убедить даже малую их часть не голосовать на референдумах. Мы все знаем, что проходили обстрелы, запугивали членов избирательных комиссий, рассылая им сообщения, пытались распространять персональные данные в социальных сетях, проходила агитация в сети фотографировать организаторов, участников избирательного процесса, чтобы, якобы, позже пробить их через мифическую базу и мстить им за участие в референдуме.

Екатерина Мизулина Все эти действия совершенно не помогли. Мы видим, что референдум проходит спокойно, люди голосуют, высокая явка. Ну и сегодня многие, конечно же, придут голосовать в традиционной форме, как это обычно принято. Многие люди ждали именно сегодняшнего дня как праздника для того, чтобы в этой радостной атмосфере выразить своё мнение — отдать свой голос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что нацистский киевский всячески пытается противодействовать проведению референдума по вопросу о воссоединении с Россией в республике.