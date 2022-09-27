Луганск, 27 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Свой голос на в референдуме по вопросу о воссоединении с Россией отдал глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечнике Об этом 27 сентября сообщает РИА Новости.

Цитата скриншот с сайта youtube, su1945 Леонид Пасечник

«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», — сказал журналистам глава ЛНР после прохождения процедуры голосования.

При этом Пасечник подчеркнул, что на данный момент все попытки киевского нацистского режима сорвать проведение референдума оказались тщетными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Алчевск из-за обстрелов ВСУ эвакуировали в бомбоубежище три избирательных участка.