Москва, 30 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Права на самоопределение и равноправие жителей республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях зафиксированы в уставе ООН. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Putin.kremlin.ru Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия всегда будет помнить героев «Русской весны», тех кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свои традиции, культуру и веру.