Донецк, 26 сентября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Правоохранители Донецкой Народной Республики (ДНР) готовы к провокациям нацистского киевского режима на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией и полностью контролируют ситуацию. Об этом 26 сентября заявил на брифинге заместитель начальника центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко.

Александр Погожев ИА REGNUM Флаги ДНР

«Правоохранительные органы ДНР готовы к любым провокациям со стороны [киевских] националистов и полностью контролируют ситуацию», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы Центра общественных связей МВД ДНР Александр Бойко заявил, что сорвать референдум о вхождении ДНР в состав России пытаются террористы киевского режима ложными сообщениями о минировании объектов.