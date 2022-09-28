Уфа, 28 сентября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Ожидаемыми и очевидными назвал итоги референдумов о вхождении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России председатель госсобрания Башкирии Константин Толкачев. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Константин Толкачев

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«Итоги референдумов показали, что люди выразили своё несогласие жить в условиях [киевского] режима, не видят своего будущего вне России. Вхождение в состав Российской Федерации гарантирует им безопасность, защиту от возвращения бандеровщины и от мести, которую готовили нацисты людям, сотрудничающим с Россией», — приводит пресс-служба его слова.

Он также сообщил, что среди эвакуированных в Башкирию жителей б. УССР лишь 15% официально трудоустроены, хотя работающих гораздо больше.

«Среди причин — боязнь попасть под репрессии как коллаборационисты после возвращения на родину. Голосование в республике, кстати, также показало высокий, близкий к ста процентам, уровень поддержки решения о вхождении в состав России», — сообщил Толкачев.

Он назвал результаты референдумов ожидаемыми и очевидными.

«Результаты референдумов ожидаемы и очевидны, эта юридическая процедура закрепит уже сложившееся реальное положение дел, наделит жителей набором прав, которых они были многие годы лишены, даст возможность вернуться к нормальной жизни», — пояснил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по итогам референдумов за воссоединение с Россией в ДНР высказались 99,23% пришедших на участки избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

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