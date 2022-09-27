Луганск, 27 сентября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Нацистский киевский всячески пытается противодействовать проведению референдума по вопросу о воссоединении с Россией в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 27 сентября заявила глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко эфире Первого канала.

Lug-info.com ЛНР

«[Киев] со своей стороны всячески препятствует проведению референдума на территории ЛНР, но при этом мы сохраняем спокойствие, мы обеспечиваем безопасность как избирателям, так и членам комиссий», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что первые результаты референдума в регионе могут быть готовы уже вечером 27 сентября.