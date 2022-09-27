Луганск, 27 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В последний день голосования на референдум по вопросу о воссоединении с Россией, который проводится в Луганской Народной Республике (ЛНР), прибыла новая группа международных наблюдателей. Об этом 27 сентября сообщает министерство иностранных дел ЛНР в своём телеграм-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM ЛНР

«В последний день голосования на референдуме о вхождении ЛНР в состав РФ прибыла очередная группа международных наблюдателей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что глава МИД ЛНР Владислав Дейнего вручил приехавшим наблюдателям из других стран карточки об аккредитации, а также выразил им благодарность за то, что они проявили решимость и приехали в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член ОП РФ, директор Ассоциации участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что киевскому режиму не удалось запугать жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, чтобы заставить их не принимать участие в референдумах по вопросу о воссоединении этих регионов с Россией.