Донецк, 26 сентября, 2022, 14:58 — ИА Регнум. Книгу о конфликте на территории бывш. УССР, в которой будут приведены для аудитории из ФРГ точки зрения всех сторон намерен выпустить в 2023 году журналист и писатель из Германии Патрик Вааб, который является наблюдателем на референдуме по вопросу о воссоединении с Россией в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он рассказал об этом 26 сентября, его слова приводит РИА Новости.

Lišiak Референдум

«В прошлом году я навестил друзей в западной части [б. УССР] и обнаружил, что реальность жизни в разных частях [территории б. УССР] сильно отличается от того, что рассказывают общественности немецкие СМИ, и именно по этой причине у меня возникла идея написать книгу. Причина, по которой я приехал в восточную часть [бывшей УССР] в этом году, в том, что я выучил из своего журналистского образования, что мы должны придерживаться принципа altera pars, что на латыни означает: «вы должны слышать противоположную сторону"», — сказал он.

Кроме того, Вааб призвал все стороны конфликта стараться придерживаться такого принципа, когда они освещают события.

При этом немецкий журналист указал, что не думает, что у него возникнут какие-либо проблемы по возвращению в ФРГ, однако уточнил, что ждёт большой дискуссии среди не знающих, что такое демократия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что выборы постоянных органов власти региона пройдут через год после признания региона субъектом Российской Федерации.