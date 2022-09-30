Москва, 30 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Жители республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей навсегда становятся гражданами России. Об этом 30 сентября заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что он хочет, чтобы об этом услышали и в Киеве, и настоящие хозяева нацистского киевского режима.

Также он указал, что Россия призывает Киев к прекращению огня и военных действий, начатых им ещё в 214 году.

При этом Путин отметил, что Москва готова вести переговоры, однако не будет предавать и обсуждать сделанный на референдумах выбор жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что права на самоопределение и равноправие жителей республик Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях на самоопределение и равноправие, которые они выразили в ходе референдумов, зафиксированы в уставе ООН.