Москва, 30 сентября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Удары по новым российским территориям будут восприниматься Россией как агрессия против неё. Об этом 30 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Ничем иным это не будет», — сказал он в ответ на вопрос о том, будет ли воспринимать Москва удары киевских боевиков по новым российским территориям в качестве акта агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент России Владимир Путин уведомил Госдуму о предложениях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области о принятии их в Российскую Федерацию в качестве новых субъектов.