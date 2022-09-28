Москва, 28 сентября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. За воссоединение с Россией высказалось на референдумах по этому вопросу абсолютное большинство жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум по вопросу воссоединения с Россией

После подсчёта 100% бюллетеней стало известно, что в ДНР за воссоединение с РФ высказались 99,23% при явке 97,51% или 2 131 207 человек. Также в ЛНР вхождение в состав России одобрили 98,42% избирателей при явке 94,15% или 1 662 607 человек.

Кроме того, в Запорожской области на референдуме за воссоединение с Россией проголосовало 93,11% избирателей при явке 85% или 541 093 человека, а в Херсонской области положительно на вопрос референдума ответили 87,05% проголосовавших при явке 78,86% или 571 001 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя заявил, что Запад, который в своё время признал право Косова на независимость, теперь выступает против референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Это явная демонстрация двойных стандартов.