Москва, 30 сентября, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что у него хорошее настроение перед церемонией принятия в состав РФ новых территорий. Он заявил об этом 30 сентября журналистам по прибытии в Кремль.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Хорошее», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало, ранее стало известно, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 30 сентября прибыл в Кремль на церемонию подписания соглашений.