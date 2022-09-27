Москва, 27 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Страны Запада признают итоги референдумов о самоопределении народов только тогда, когда это для них выгодно. К такому выводу пришли 27 сентября зарубежные эксперты, мнение которых приводит портал «Независимы общественный мониторинг» (НОМ), в ходе круглого стола «Право народов на самоопределение: мировые прецеденты и их признание и непризнание Западом» в МИА «Россия сегодня».

OpenClipart-Vectors Голосование

Как указал американский политический эксперт и публицист Эндрю Корыбко, страны Запада не признают невыгодные им с геополитической точки зрения референдумы.

«Причина, по которой референдумы характеризуют как якобы антидемократические, хотя они точно более демократические, чем так называемое «косовское провозглашение», заключается в поддержке политиками США своего [киевского] союзника или, скорее, [киевской] марионетки. Это объясняет, почему СМИ так несправедливо и с двойными стандартами характеризует эти референдумы», — сказал он.

Политический аналитик, эксперт по геополитическим вопросам Франции Фабрис Беор согласился с экспертом из США, отметив, что главной задачей западных стран является сдерживание России всевозможными способами.

«В ситуации с текущими референдумами мы видим, что это выражение воли народа, подтвержденное исторической законностью и недавней историей их страны, подтвержденное Уставом ООН, который признает право народов на самоопределение. Но Запад не может и не хочет это признать, просто потому, что мы (Запад и Россия — ред) находимся в положении геополитического противостояния, где их главная задача — сдерживать Россию», — пояснил Беор.

Также генеральный директор Центра геостратегических исследований, политолог из Сербия Драгана Трифкович уточнила, что признание Косова является прямым подтверждение политики «двойных стандартов» Запада в отношении международного права, так как этот анклав был признан без каких-либо референдумов.

При этом она добавила, что Евросоюз поддерживает независимость Косова, однако под формальными предлогами не проводит на этой территории референдум, в то же время западные страны объявляют незаконными голосования в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, которое соответствует ключевым международным нормам.

«Русскоязычное население восемь лет подвергалось геноциду со стороны [киевского режима], и они не имеют право на самоопределение, а косовские албанцы имеют право на использование своего языка и культуры — такая позиция западных политиков — это демонстрация двойных стандартов», — подчеркнула Трифкович.

Кроме того, она отметила, что наблюдающие за референдумами в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской области наблюдатели из Сербии сообщают, что голосование на них «проходит в соответствии со всеми международными стандартами и в нём много эмоциональных моментов».

В свою очередь, сербский правозащитник, журналист и публицист Слободан Стоийчевич заявил, что Запад считает, что имеет право самостоятельно решать, что такое справедливость и расставлять точки над i всему миру. При этом он уверен, что агрессия западных стран против России может стать причиной распада ЕС в дальнейшем.

«Сербия будет надеяться на освобождение от американского ига», — указал эксперт.

Помимо этого, политолог, доктор общественно-политических наук из Финляндии Йохан Бэкман подчеркнул, что референдумы в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях состоялись и желаний этих территорий воссоединиться с Россией является полным провалом Запада, чем и объясняется антироссийская пропаганда в западных СМИ.

«Запад ненавидит демократию. Референдумы, которые проходят сейчас, — это полный провал для Запада», — указал финский политолог, добавив, что на Западе не ожидали такой явки на голосовании и уточнив, что антироссийские санкции, по его мнению, не работают.

Также член ОП РФ, исполнительный директор НОМ Алёна Булгакова указала, что сомнений в открытости референдумов и их массовой поддержке со стороны участников быть не может и почеркнула, что они состоялись, так как явка на голосование превысила 50%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что делегация международных наблюдателей из Италии стала наиболее многочисленной на референдумах в республиках Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.