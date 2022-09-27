Москва, 27 сентября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. У республик Донбасса есть право на самоопределение, об этом заявил последний командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волынский с позывным «Волына», который в мае 2022 года сдался в плен на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Видеозапись его слов, сделанную в августе, 27 сентября приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — сказал он.

Также Волынский в ответ на вопрос, есть ли у жителей республик Донбасса право на самоопределение, ответил: «Конечно». При этом пленный комбриг ВСУ уточнил, что киевский режим лишал этих людей такого права.

Отметим, ранее ряд киевских СМИ сообщил, что «Волына» был в числе переданных Киеву российской стороной во время последнего обмена пленными.