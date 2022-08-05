«Дело Палецкиса» и репрессии в Прибалтике
Прокуратура Литвы начала расследование в отношении фонда Палецкиса
Прокуратура Литвы начала досудебное расследование в отношении ассоциации «Международный фонд добрососедства», учреждённой литовским правозащитником Альгирдасом Палецкисом. Об этом 5 августа сообщило издание «Дельфи» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. «Прокуроры Департамента по расследованию...
5 августа 2022
Если можно выменять Бута, значит, можно и Тайчибекова, и Линдермана: мнение
В последние дни отечественные и зарубежные СМИ активно обсуждают вероятность обмена двух американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, на российского предпринимателя Виктора Бута, и этот обмен вполне реален. Об этом 2 августа ИА REGNUM заявил активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова»...
2 августа 2022
Просто быть смелее: как России защитить своих сторонников за рубежом
Вопрос с заключенными в Казахстане и Латвии пророссийскими симпатизантами непрост, это реальная проблема. Единого подхода, рецепта, чтобы решить ее сразу же, нет. Следует учитывать, в каких отношениях Россия находится с той или иной страной, где так или иначе оказывается давление на пророссийски...
27 июля 2022
Почему Россия не защищает Тайчибекова и Линдермана?
В декабре 2021 года и в июне 2022 года был приговорён в Алма-Ате казахстанский публицист Ермек Тайчибеков и был арестован в Латвии латвийский политик Владимир Линдерман. В нижеприведенном материале публицист Николай Умеренков анализирует эти события. Весь «цивилизованный» мир продолжает войну...
26 июля 2022
Дело Грейчуса: литовские нацисты повторяют «подвиги» своих немецких коллег
Дед Алексея Грейчуса спасал евреев во время войны и за это был удостоен звания «праведник мира». В ходе судебного преследования еврейские организации со всего мира помогали младшему Грейчусу информационно, писали протесты в суд, оказали материальную поддержку в память о подвиге деда. Это при том...
11 июля 2022
Литовский суд оставил в силе приговор Альгирдасу Палецкису
Апелляционный суд Литвы 6 мая оставил в силе приговор литовскому правозащитнику Альгирдасу Палецкису, который ранее был осуждён на шесть лет лишения свободы за якобы шпионаж в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Дельфи». До момента рассмотрения апелляции Палецкис находился на...
6 мая 2022
В Эстонии задержали двух бывших руководителей Sputnik Meedia
В Эстонии по подозрению в нарушении международных санкций задержали двух бывших руководителей информационного портала Sputnik Meedia Елену Черышеву и Мати-Дмитрия Терестала. Об этом 6 апреля сообщают местные СМИ. Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения...
7 апреля 2022
Латвийский суд фактически согласился с тем, что русские — «вши»
8 февраля суд Видземского предместья города Риги огласил приговор по второму уголовному делу профессора Александра Владимировича Гапоненко. Он получил за свою научную и публицистическую деятельность от латвийской Фемиды полтора года тюрьмы условно. Ученого судили по части 2-й статьи 78-й...
11 февраля 2022
«Мягкая сила» России или её «мягкое бессилие»?
Анализ событий в Казахстане показывает, что развиваются они по сценарию, который уже давно разыгрывается в Прибалтике, Молдавии, на Украине. Суть его в том, что пришедшие в этих странах к власти элиты строили свои нации по модели господства титульного этноса над нетитульными, экономической...
17 января 2022
Эксперт: «Спутник-Эстония» были нужны льстецы, а не яркие русские личности
Кадровая политика «Спутник-Эстония» исключала участие в работе ярких русских людей. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. «Подбор кадров Елена Черышева, по-видимому, осуществляла по принципу «я — начальник, ты — дурак», — заявил...
18 ноября 2021
Политолог: Русские Эстонии надеются доказать невиновность Середенко
Русские в Эстонии надеются на то, что Сергею Середенко удастся доказать свою невиновность. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. «Первое заседание суда с рассмотрением вопроса по существу планируется 8 декабря. Всего запланировано 14...
18 ноября 2021
Политолог: Главред «Спутник-Эстония» взахлёб хвалила «эстонскую демократию»
Кадровая политика российского МИД вызывает много вопросов. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. «К сожалению, кадровая политика на «соотечественном» направлении оставляет желать много лучшего», — заявил эксперт. «Остаётся загадкой...
18 ноября 2021
Политолог: «Спутник-Эстония» мог провалиться из-за коррупции
Причиной бездарности агентства «Спутник-Эстония» стала коррупция. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. «Почему шеф-редактором «Спутник-Эстония» стал не Сергей Середенко с его огромным стажем в журналистике, а непонятная женщина...
18 ноября 2021
Политолог: Российское агентство стало оплотом эстонских русофобов
Российские СМИ сами поспособствовали заговору молчания вокруг арестованного правозащитника Сергея Середенко. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков. «Спутник-Эстония» стал оплотом Центристской партии Эстонии», — заявил эксперт. «Т.е...
18 ноября 2021
Эксперт: Предки Грейчуса спасали евреев, а он стал жертвой фашистов
Приговор Алексею Грейчусу является откровенной расправой над нелояльным гражданином со стороны правительства Литвы. Об этом 17 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. «Это откровенная расправа с интеллектуалом, который стоит...
17 ноября 2021
Политолог: литовский судья признал, что шпионажем Грейчус не занимался
Судья признал, что состава вменяемого ему преступления в действиях литовского активиста Алексея Грейчуса не было. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. «Алексей Грейчус уже провел три месяца в предварительном...
16 ноября 2021
Литовского активиста посадили за шпионаж: проводил «Бессмертный полк»
Осуждённому в Литве Алексею Грейчусу вменяют в вину организацию акций «Бессме6ртного полка», фоторепортажи и статьи об этом. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований профессор Александр Гапоненко. «Алексей Грейчус в пятницу был осужден судом...
16 ноября 2021
В Латвии в ближайшее время могут оказаться в тюрьме 14 русских журналистов
Не стоит злорадствовать в отношении русских журналистов Первого Балтийского канала, который фактически закрыли в Латвии. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. «Русские журналисты, столкнувшись с проблемами...
2 ноября 2021
Эксперт: Русские ближнего зарубежья справедливо предъявляют претензии к РФ
Русские активисты борются за выживание русской нации и должны быть поддержаны Москвой. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. «Вот в отношении России русские латвийские журналисты предъявляет справедливые...
2 ноября 2021
Политолог: Латвийское гестапо заставило молчать русские СМИ
Русской прессе в Латвии выкрутили руки и заставили её молчать. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко. «Русская пресса «слила» протест против закрытия русских школ не потому, что владельцы или редакторы были...
2 ноября 2021