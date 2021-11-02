Москва, 2 ноября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Не стоит злорадствовать в отношении русских журналистов Первого Балтийского канала, который фактически закрыли в Латвии. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Kenneth C. Upsall Граждане Латвии

«Русские журналисты, столкнувшись с проблемами публикаций в латвийской прессе, стали давать материал о закрытии русских школ в российскую прессу», — заявил эксперт.

«Против четырнадцати русских журналистов прокуратура возбудила уголовные дела, которые в ближайшее время уйдут в суд. Не уверен, что дело не закончится реальными сроками и реальным заключением» — отметил Гапоненко.

«Так что злорадствовать в отношении «проученных кармой» русских журналистов я бы не стал», — подытожил политолог.

Напомним, что в Латвии решением Совета по электронным СМИ была отозвана лицензия у Первого Балтийского канала.