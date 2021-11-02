Москва, 2 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Русской прессе в Латвии выкрутили руки и заставили её молчать. Об этом 2 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Алексеев

«Русская пресса «слила» протест против закрытия русских школ не потому, что владельцы или редакторы были отъявленными сволочами», — заявил эксперт.

«К владельцам и редакторам приходило латвийское гестапо и ставило ребром вопрос: вы будете молчать или мы закроем ваши лавочки. А с вами самими будет как с Юрием Алексеевым», — пояснил Гапоненко.

«Алексеева несколько дней тому назад латвийский суд осудили на 14 месяцев реального тюремного заключения — за то, что он на портале Imhoclub. lv поддерживал борьбу русских за охранение своей идентичности», — напомнил политолог.

«Не все люди столь же пассионарны, как Алексеев. Поэтому руководители русской прессы давали команду не публиковать острых критических материалов, которые бы освещали процесс культурно-языкового геноцида русского населения», — подытожил эксперт.