Москва, 16 ноября, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Судья признал, что состава вменяемого ему преступления в действиях литовского активиста Алексея Грейчуса не было. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Института европейских исследований, профессор Александр Гапоненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

«Алексей Грейчус уже провел три месяца в предварительном заключении, сейчас судья определил ему реальный срок», — сообщил эксперт.

«Причем судья признал, что состава преступления по статье «шпионаж» в его действиях не было», — подчеркнул Гапоненко.

«Преступление» заключалось в «передаче сведений» по электронной почте лицу, которое подозревается в том, что оно является представителем российской спецслужбы», — заключил эксперт.

Напомним, что 12 ноября в Литве был приговорён к тюремному заключению организатор «Бессмертного полка» Алексей Грейчус.