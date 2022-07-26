В декабре 2021 года и в июне 2022 года был приговорён в Алма-Ате казахстанский публицистЕрмек Тайчибеков и был арестован в Латвии латвийский политикВладимир Линдерман.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Линдерман

В нижеприведенном материале публицистНиколай Умеренков анализирует эти события.

Весь «цивилизованный» мир продолжает войну против России. Это необязательно выражается в прямом боевом столкновении.

Например, США, как тряпичную куклу, натянули на руку Украину и теперь жизнями её жителей воюют с Россией. Германия и многие другие страны подключились к экономическим санкциям против нас, наших спортсменов не пускают на соревнования. Литва пытается блокировать Калининград, совершенно не задумываясь, что Россия может без особого напряжения стереть её с лица земли. Но больше всех, пожалуй, отличились Латвия и Казахстан. Здесь и остановимся.

Уже несколько лет в Казахстане сидит пророссийский активист, правозащитник Ермек Тайчибеков. Как мы неоднократно писали, сидит за поддержку России, чего не разделяет местное правительство и олигархия. Именно поэтому, несмотря на абсурдное обвинение, не подтвержденное доказательствами, Ермека буквально пытаются убить в тюрьме. Казахским элитам он не выгоден, ибо и им глубоко в зад забралась шелудивая рука Запада.

Страница Ермека Тайчибекова во «ВКонтакте» Ермек Тайчибеков

Товарищам Тайчибекова, как и его адвокату, буквально ежедневно приходят угрозы расправы, власти Казахстана преследуют всех, кого заподозрят в пророссийских взглядах и сочувствии Ермеку. Так поступает государство, которое неоднократно спасала Россия. Последний раз это произошло в январе 2022-го, но благими намерениями выложена дорога в ад, в чем мы в очередной раз убедились.

Что касается Латвии. Месяц назад в Риге был арестован правозащитник, журналист Владимир Линдерман. Владимир многие годы был и остается бельмом на глазу латвийского режима, который активно реабилитирует нацистских преступников и, напротив, репрессирует героев Великой Отечественной войны. Например, в 1998 году в Латвии был арестован ветеран войны, командир отряда партизан Василий Кононов. Обвинили героя в убийстве девяти мирных жителей, которые оказались… полицаями. В итоге, даже несмотря на запоздалое вмешательство России, Кононова практически до конца жизни таскали по судам, каждый раз предъявляя обвинения различной степени абсурдности.

Большую роль в защите бывшего партизана сыграл и Владимир Линдерман. Собственно, он был одним из первых, кто привлек к этому делу внимание общественности. В 2002 году активист был вынужден переехать в Россию из-за того, что в Латвии его обвинили в покушении на президента. Здесь Владимир присоединился к оппозиции, был практически правой рукой Эдуарда Лимонова в запрещенной ныне партии. Неудивительно, что вскоре российские спецслужбы выдали Линдермана латвийским властям. Но, несмотря на это, активист смог оправдаться в суде по делу о покушении и продолжил отстаивать интересы русскоязычного населения Латвии.

Подсчитать точное количество уголовных дел, обысков и угроз, наверное, не сможет и сам Абель (его партийный псевдоним). Стоило ожидать, что с началом СВО русофобские власти Латвии не забудут про главного защитника Русского мира в Прибалтике, и они не забыли. 21 июня Линдерман был арестован по делу об «оправдании геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений». В данный момент идет судебное разбирательство.

Не секрет, что власти прибалтийских стран своеобразно понимают подобные определения геноцида и преступлений против человечности. Зверства СС и их приспособленцев времен Великой Отечественной войны — это героическая освободительная война против России. Обстрелы мирного населения Донбасса на протяжении восьми лет со стороны ВСУ — абсолютно то же самое. Соответственно, те, кто этим «героям» и «освободителям» противостоит, — преступники, убийцы и враги человечества. Вполне логично… для вселенной «Незнайки на Луне».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ ведут обстрел Донбасса

Но если с политикой русофобских властей Казахстана и Латвии все ясно, то политика РФ вызывает недоумение. Почему до начала СВО в этих странах не были приняты меры по защите пророссийски настроенных граждан? Почему после задержания этих людей Россия не оказала политического и экономического воздействия на государства? Может, мы не имеем возможности для этого? Нет, вполне имеем. Как минимум экономическое. Сейчас что Линдерман, что Тайчибеков фактически изолированы от связи с внешним миром, одному богу известно, что с ними делают спецслужбы прямо в этот момент, но Россия продолжает делать вид, что ничего не происходит. Хочется верить, что какие-либо действия происходят за закрытыми дверьми, но, судя по продолжающейся наглой русофобской риторике этих стран, ничего подобного РФ не предпринимает.

Нацболы на протяжении многих лет выступают за защиту русских за рубежом. Ежедневно мы освещаем дикую русофобию в странах СНГ и предлагаем меры по борьбе с ней, но власть в упор не видит проблемы и продолжает лишь говорить о собственном величии и том, как все боятся Россию. Это не так. Военной операции на Украине недостаточно для победы, ибо аресты пророссийских активистов — тоже часть войны против нас. В этот бой нужно вступать и побеждать в нем.

Неизбежное поражение Украины не завершит войну, но станет предлогом для столкновений на другом фронте, например, казахском. Именно для этого и зачищается политическое поле от наших сторонников. Когда-нибудь РФ это поймет.