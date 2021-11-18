Москва, 18 ноября, 2021, 13:13 — ИА Регнум. Кадровая политика российского МИД вызывает много вопросов. Об этом ИА REGNUM 18 ноября заявил политолог, директор Правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Середенко

«К сожалению, кадровая политика на «соотечественном» направлении оставляет желать много лучшего», — заявил эксперт.

«Остаётся загадкой, каким образом руководителем «Спутник-Эстония» оказалась не слишком образованная и не слишком умная Елена Черышева», — отметил Русаков.

«Черышёва в Эстонии работала простым ведущим на «Народном радио» и взахлёб хвалила там «эстонскую демократию», — пояснил Русаков.