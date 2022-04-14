8 февраля суд Видземского предместья города Риги огласил приговор по второму уголовному делу профессора Александра Владимировича Гапоненко. Он получил за свою научную и публицистическую деятельность от латвийской Фемиды полтора года тюрьмы условно.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Ученого судили по части 2-й статьи 78-й («Разжигание национальной, этнической или расовой вражды») Уголовного закона Латвии, части 1-й статьи 80-й («Деятельность, направленная против государственной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти») и части 1-й статьи 81-й («Помощь иностранному государству в деятельности, направленной против Латвийской Республики»).

Фото из личного архива Александр Гапоненко.

Прокомментировать это важное политическое событие А. Гапоненко попросил латвийский политолог Александр Бржозовский.

Александр Владимирович, чем обусловлено ваше, насколько я помню, уже семилетнее жесткое уголовное преследование со стороны латвийских властей?

Властям не нравится то, что я не соглашаюсь с той ролью, которую они отвели для латвийских русских. Лучше всего эту роль определил депутат от правящей партии «Национальное объединение» Эдвин Шноре. Он публично окрестил всех русских «вшами» и призвал своих сторонников «вывести» их из Латвии, то есть физически уничтожить.

Я написал на этого поклонника фашистской модели общественного устройства жалобу в Генеральную прокуратуру. Оттуда пришел ответ, что ничего ужасного в призывах депутата нет.

OSCE Parliamentary Assembly Эдвин Шноре

Шноре в отместку написал на меня в начале 2018 г. жалобу в Полицию безопасности с требованием привлечь к уголовной ответственности за мои антифашистские высказывания. Меня бросили в Рижскую центральную тюрьму и продержали в одиночке четыре месяца. На спецслужбу надавили президент Р. Вейонис, премьер М. Кучинский и глава МВД Р. Козловский. Они публично призывали суд расправиться со мной любой ценой.

Такого рода призывы высших должностных лиц страны есть не что иное, как организация преследования по признаку этнической принадлежности. Мы с адвокатом Иммой Янсоне подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Жалобу приняли, после чего приняли предварительное решение, согласно которому высшие должностные лица Латвийской Республики нарушили важнейшую норму Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую свободу совести и свободу слова. Предложили Латвии выплатить денежную компенсацию за это серьезное нарушение. Меня из тюрьмы выпустили, но судебное преследование в республике не прекратили.

К обвинению в разжигании розни к шноровцам и прочим сторонникам фашистской идеологии и практики еще в тюрьме добавили абсурдные обвинения в действиях по свержению государственной власти и в действиях в пользу иностранных государств. Доказательством в шпионаже в пользу Дании (!!!) были 100 датских крон, найденных в рабочем столе в коробке из-под монпансье, а также публикация в Копенгагене научной книжки «Холодная война в Европе?». Книжка, кстати, издана на датском языке, и ее текст в судебном процессе вообще не фигурировал. Эпизодом, доказывающим попытку свержения государственной власти, стала позитивная оценка референдума за независимость в Каталонии. Просто упоминание на страничке в ФБ о том, что, согласно Уставу ООН, каждый народ имеет право на создание своего государства. Видимо, каталонцев тоже зачислили в представителей низшей расы.

И вот суд Видземского предместья поставил точку в процессе преследования, вынеся осуждающий приговор. Практически суд первой инстанции в моем деле признал, что русские — это вши, которых надо вывести из Латвии, как и предлагал ярый поклонник теории деления людей на высшие и низшие расы Шноре.

Я категорически не согласен с этим решением и буду подавать апелляцию в суд второй инстанции.

Александр Владимирович, а что вас заставляет так ожесточенно, с риском для свободы, здоровья и, в общем-то, жизни бороться за права русских Латвии, да и Прибалтики в целом, насколько я знаю?

Мой отец, Владимир Гордеевич, участник Великой Отечественной войны, незадолго до смерти сказал следующее:

«Твой дед, Гордей Кононович, честно воевал за семью, друзей, русский народ в Германскую войну (Первую мировую — А.Б.) с трехлинейкой в руках. Я с фашистами воевал с автоматом в руках за свою семью, друзей, за русский народ. Теперь ты в ответе за всех. Не дай всякой нечисти измываться над близкими тебе людьми. Воюй тем, что под руку попадется. Не подведи наш род».

Я пообещал отцу, что не подведу его. Вот теперь воюю устным и письменным словом. Пишу статьи и книги, выступаю в ОБСЕ и СБ ООН. И решение Видземского суда мне не указ.