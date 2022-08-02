Астана, 2 августа, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В последние дни отечественные и зарубежные СМИ активно обсуждают вероятность обмена двух американских наемников, воевавших на стороне ВСУ, на российского предпринимателя Виктора Бута, и этот обмен вполне реален. Об этом 2 августа ИА REGNUM заявил активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Николай Умеренков.

Цитата из видео. youtube.com Ермек Тайчибеков

«Судя по количеству новостей, а также по тому, что к обсуждению подключились некоторые официальные лица РФ, можно предположить, что возвращение Бута вполне реально. Определенно, личный опыт и связи в оружейном бизнесе для России лишними не будут, а в положении «врага всему миру» — даже не лишними, но очень и очень полезными. Главное, не упустить такую возможность», — заявил публицист.

Но даже если обмен по каким-либо причинам не состоится, интересен сам прецедент, полагает Умеренков.

Если с США оказывается возможным выстроить диалог на тему обмена принципиально важного для них «преступника», каковым для США является Виктор Бут, то тем более возможно выстроить аналогичный диалог с Казахстаном и Латвией на предмет освобождения Ермека Тайчибекова и Владимира Линдермана, уверен публицист.

«Понятно, что предметом «торга» здесь будут некие экономические инструменты, ибо других вариантов просто нет, но это и не столь важно. Повторюсь, главное, что Россия показала (хоть и нехотя), что диалог на подобные темы возможен. Даже если предложение исходило из США, Россия смогла создать нужные для этого условия, а значит, сможет создать подобные условия и для переговоров по пророссийским политзаключённым» — заключил Умеренков.

Напомним, что в декабре 2021 года казахстанский публицист и правозащитник Ермек Тайчибеков был приговорён к 11 годам заключения строгого режима. В Латвии в июне 2022 года был арестован политический и общественный деятель Владимир Линдерман.